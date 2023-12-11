Scooterla 120 km hız yapılır mı? Scooterlar ile ilgili düzenleme gelecek mi?

Otomobilleri geçen kişiye ait scooterlar tartışma konusu oldu. Hız sınırı tanımayan scooterlar ile ilgili düzenleme yapılacak mı? A Haber muhabiri Murat Dada detayları aktardı.

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