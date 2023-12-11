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Scooterla 120 km hız yapılır mı? Scooterlar ile ilgili düzenleme gelecek mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2023 12:04
Otomobilleri geçen kişiye ait scooterlar tartışma konusu oldu. Hız sınırı tanımayan scooterlar ile ilgili düzenleme yapılacak mı? A Haber muhabiri Murat Dada detayları aktardı.
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Scooterla 120 km hız yapılır mı?
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