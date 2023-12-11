Scooterda hız sınırı tartışması! Scooter 120 KM hıza ulaştı araç solladı

İstanbul'un sayılı ilçelerinde scooterlara hız sınırı getirildi ancak bazı kullanıcılar bu kuralı hiçe saydı. Kullanıcılar yazılımı değiştirerek scooterların hız sınırını yükseltmeye başladı.

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