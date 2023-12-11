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Scooterda hız sınırı tartışması! Scooter 120 KM hıza ulaştı araç solladı

A Haber
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Giriş: 11.12.2023 19:22
İstanbul'un sayılı ilçelerinde scooterlara hız sınırı getirildi ancak bazı kullanıcılar bu kuralı hiçe saydı. Kullanıcılar yazılımı değiştirerek scooterların hız sınırını yükseltmeye başladı.
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