Scootera 4 kişi binerek kameraya poz verdiler

Antalya'da elektrikli scootera 4 kişi binen gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları kayda alan kişi ise tehlike oluşturduğunu söylediği gençlerin az daha kaza yapmasına sebebiyet veriyordu.

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