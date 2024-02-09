09 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Scooter kullanımında yapılan hatalar!

Scooter kullanımında yapılan hatalar!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.02.2024 19:38
Scooter kazaları gün geçtikçe artıyor. Ancak scooter kullanırken kurallara uymamak geri dönülemez kazalarla sonuçlanıyor. Peki nelere dikkat etmeli? İşte detayları…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Scooter kullanımında yapılan hatalar!
Scooter kullanımında yapılan hatalar!
Metrobüs şoförüne metrobüs çarptı!
Metrobüs şoförüne metrobüs çarptı!
Motorsikletli kişiye silahlı saldırı!
Motorsikletli kişiye silahlı saldırı!
Babasına küfür eden adamı silahla vurdu!
Babasına küfür eden adamı silahla vurdu!
Son dakika | Sultanahmet’te feci kaza!
Son dakika | Sultanahmet'te feci kaza!
Kaza anları kameralara yansıdı
Kaza anları kameralara yansıdı
İstanbul Boğazı’nda denizanası istilası!
İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası!
Feci kaza! Tramvay yayaya çarptı
Feci kaza! Tramvay yayaya çarptı
EVALI beleası! Türkiye’de de görüldü
EVALI beleası! Türkiye'de de görüldü
Tuzla’da kentsel dönüşüm
Tuzla'da kentsel dönüşüm
Şifresini verdi hayatı karardı
Şifresini verdi hayatı karardı
Metrobüs kazası kamerada
Metrobüs kazası kamerada
Daha Fazla Video Göster