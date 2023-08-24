24 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sazlıdere Barajı kurudu; pikniğe gelenlerin aracı bataklığa saplandı

Sazlıdere Barajı kurudu; pikniğe gelenlerin aracı bataklığa saplandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2023 12:37
İstanbul'a içme suyu sağlayan on barajdan biri olan ve Arnavutköy'de bulunan Sazlıdere Barajı'nda İBB verilerine göre su seviyesi yüzde 15.4'e geriledi. Su seviyesinin yüzde 15.4'e gerilemesiyle barajdaki deniz kabukları ve çöpler de günyüzüne çıktı. Piknik yapmak için ailesiyle baraja gelen Gökhan Öztürk'ün aracı bataklığa saplandı. Öztürk, "İlk defa geldik. İzmir'den geliyoruz. Başımıza böyle bir olay geldi. Bataklık yani çamur, görüyorsunuz. İki saattir burada onunla uğraşıyoruz." dedi. Öztürk'ün aracı çevredekilerin yardımıyla traktörle çekilerek bataklıktan çıkarıldı. Balıkçılar ise, suların çekilmesiyle balık tutmakta zorlandıklarını söyledi.
Sazlıdere Barajı kurudu
Sazlıdere Barajı kurudu
Deprem anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Deprem anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
3 metre zıplıyor! Karayolunda görüntülendi
3 metre zıplıyor! Karayolunda görüntülendi
Gaziantep’te ’park’ kavgası
Gaziantep'te 'park' kavgası
Bebeğinin hasretini çeken annenin feryadı
Bebeğinin hasretini çeken annenin feryadı
Daha büyük depremi tetikler mi?
Daha büyük depremi tetikler mi?
Eğlence mekanında kavga çıktı: 3 yaralı
Eğlence mekanında kavga çıktı: 3 yaralı
Fuhuş cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı!
Fuhuş cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı!
A Haber’de son durumu anlattı
A Haber’de son durumu anlattı
İş başvurusu yaptı mağdur oldu
İş başvurusu yaptı mağdur oldu
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Yangının ilerleyişi durduruldu
Yangının ilerleyişi durduruldu
Daha Fazla Video Göster