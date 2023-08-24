Sazlıdere Barajı kurudu; pikniğe gelenlerin aracı bataklığa saplandı

İstanbul'a içme suyu sağlayan on barajdan biri olan ve Arnavutköy'de bulunan Sazlıdere Barajı'nda İBB verilerine göre su seviyesi yüzde 15.4'e geriledi. Su seviyesinin yüzde 15.4'e gerilemesiyle barajdaki deniz kabukları ve çöpler de günyüzüne çıktı. Piknik yapmak için ailesiyle baraja gelen Gökhan Öztürk'ün aracı bataklığa saplandı. Öztürk, "İlk defa geldik. İzmir'den geliyoruz. Başımıza böyle bir olay geldi. Bataklık yani çamur, görüyorsunuz. İki saattir burada onunla uğraşıyoruz." dedi. Öztürk'ün aracı çevredekilerin yardımıyla traktörle çekilerek bataklıktan çıkarıldı. Balıkçılar ise, suların çekilmesiyle balık tutmakta zorlandıklarını söyledi.