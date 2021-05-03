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Sayılı günler kaldı! Taksim'de yapımı tamamlanan camide son hazırlıklar
Taksim'de yapımı tamamlanan ve ibadete bu cuma açılması planlanan camide son düzenlemeler yapılıyor. Manisa'dan getirilen halıların serilmesiyle iç mekandaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı caminin çevre düzenlenmesinde son rötuşlar yapılıyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek canlı yayında aktardı.