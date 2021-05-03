03 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sayılı günler kaldı! Taksim'de yapımı tamamlanan camide son hazırlıklar

Sayılı günler kaldı! Taksim'de yapımı tamamlanan camide son hazırlıklar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.05.2021 16:28
Güncelleme:03.05.2021 16:56
Taksim'de yapımı tamamlanan ve ibadete bu cuma açılması planlanan camide son düzenlemeler yapılıyor. Manisa'dan getirilen halıların serilmesiyle iç mekandaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı caminin çevre düzenlenmesinde son rötuşlar yapılıyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek canlı yayında aktardı.
Bir an bile ayrılmadılar
Bir an bile ayrılmadılar
Taksim'de yapımı tamamlanan camide son hazırlıklar
Taksim'de yapımı tamamlanan camide son hazırlıklar
Ahlaksız herif! Ağzından çıkanı kulağın duysun
Ahlaksız herif! Ağzından çıkanı kulağın duysun
Şimdi de Çanakkale! Tehlike çok büyük
Şimdi de Çanakkale! Tehlike çok büyük
Yoğun bakımlarda son durum ne?
Yoğun bakımlarda son durum ne?
İki ünlü isme reklam cezası
İki ünlü isme reklam cezası
6. kattan düşen çocuğun mucize kurtuluşu!
6. kattan düşen çocuğun mucize kurtuluşu!
A Haber yayını ses getirdi
A Haber yayını ses getirdi
İlginç kayalar görenleri şaşırtıyor
İlginç kayalar görenleri şaşırtıyor
Tek kullanımlık solunum cihazı üretildi
Tek kullanımlık solunum cihazı üretildi
Ceza yazan polisin plakasını aldı! Kimliği şoke etti
Ceza yazan polisin plakasını aldı! Kimliği şoke etti
Yoksul doktoru unutulmadı
"Yoksul doktoru" unutulmadı
Daha Fazla Video Göster