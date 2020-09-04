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Saygı ve rahmetle anıyoruz! İşte sağlık şehitlerimiz

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Giriş: 04.09.2020 13:33
Güncelleme:04.09.2020 13:33
Koronavirüs ile mücadelenin ön saflarında bulunan sağlık çalışanları hayatlarını da ortaya koyuyor. Bugüne kadar 30 bin bin sağlık çalışanı enfekte oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı doktor, hemşire, teknisyen, ve şoförler dahil 70’i buldu. İşte sevgi ve rahmetle andığımız sağlık şehitlerimiz...

Koronavirüs ile mücadelenin ön saflarında bulunan sağlık çalışanları hayatlarını da ortaya koyuyor. Bugüne kadar 30 bin bin sağlık çalışanı enfekte oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı doktor, hemşire, teknisyen, ve şoförler dahil 70'i buldu. İşte sevgi ve rahmetle andığımız sağlık şehitlerimiz...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktığı günden bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, tedbirsizlikler yüzünden son günlerde yeniden pik yaptı. Sağlık çalışanları tüm dünyayı etkisi altına alan ve yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle mücadelede en ön sırada yer aldı ve en çok da onları vurdu. Son 8 günde 13 sağlık emekçisi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybetti. Doktorundan hemşiresine, teknisyeninden güvenlik görevlisine kadar sağlık ordusunun verdiği şehit sayısı 70'i aştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre şu ana kadar 29 bin 865 sağlık çalışanı virüsle enfekte oldu. Bakanlık verilerine göre hayatını kaybeden hekim/hemşire ve sağlık çalışanı sayısı ise 52 olarak açıklandı.

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