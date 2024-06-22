22 Haziran 2024, Cumartesi
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Şavşat'ın mest eden gölleri hayranlık uyandırıyor
Artvin'in gözde ilçelerinden biri olan ve “Sakin Şehir” unvanına sahip Şavşat, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Özellikle ilçedeki göller, doğa severler ve fotoğraf tutkunları için vazgeçilmez destinasyonlar arasında yer alıyor.