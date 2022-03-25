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Savaştan kaçanların sığınağı: Lviv! Nüfus 4 milyonu geçti

A Haber
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Giriş: 25.03.2022 13:37
Rusya- Ukrayna savaşında artık 1 ay geride kalırken bombardıman ve çatışmalar şiddetli şekilde devam ediyor. Kiev, Harkov ve Mariupol savaşın ana noktaları arasında yer alıyor. Savaş noktalarında kaçanların sığınağı ise Ukrayna’nın batısında yer alan Lviv oldu. Kentin nüfusu 4 milyonu aşarken tren garları ve otobüs terminallerinde yoğunluk giderek artıyor. Buraya gelmeyi başaran insanlar Avrupa’ya göç etmek için sınıra ulaşmaya çalışıyor. Savaştan kaçıp buraya gelenler ise çeşitli noktalardan yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Lviv’de haber nöbetini sürdüren A Haber muhabir Mert Hacıalioğlu son durumu anlattı. Mert Hacıalioğlu, “Burası Ukrayna’nın en büyük kenti oldu. Bizler de bölgede bulunan çocuk hastanesine geldik. Burada savaştan kaçan çocuklar ve anneleri kalıyor. Burada çocuklar tedavilerine de devam ediyor. Burada konuştuğumuz bir çocuk her şeyin patladığını ve Harkov diye bir şehrin kalmadığını söyledi. İnsanlar o bölgelerden buraya geliyor.” dedi.
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