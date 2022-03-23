Savaşın ortasında kalan tır şoförleri yurda dönüyor! Toprağı öpüp dua etti

Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 28'inci güne girilirken bölgede mahsur kalan Türk tır şoförleri ise bir bir yurda dönmeye devam ediyor. Rus tankının tırına çarpmasıyla korku dolu anlar yaşayan tır şoförü, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girince toprağı öptü, diz çöküp dua etti. Haftalarca tırın altında ve ormanlıklarda saklanan tır şoförleri yaşanan korku dolu anları anlattı.