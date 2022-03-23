23 Mart 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Savaşın ortasında kalan tır şoförleri yurda dönüyor! Toprağı öpüp dua etti
Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 28'inci güne girilirken bölgede mahsur kalan Türk tır şoförleri ise bir bir yurda dönmeye devam ediyor. Rus tankının tırına çarpmasıyla korku dolu anlar yaşayan tır şoförü, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girince toprağı öptü, diz çöküp dua etti. Haftalarca tırın altında ve ormanlıklarda saklanan tır şoförleri yaşanan korku dolu anları anlattı.