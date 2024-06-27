Savaşın çocukları açlıkla mücadele ediyor! 3,5 kilo doğdu sadece 300 gram aldı

Birleşmiş Milletler, Gazze'de 2 milyon 150 bin kişinin eylül ayına kadar aşırı açlık riski ile karşı karşıya olduğunu açıkladı. Bu da Gazze'nin yüzde 96'sı anlamına geliyor. Yani İsrail Gazze'de açlığı silah olarak kullanıyor.

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