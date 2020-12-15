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Savaş uçağı soğuktan buz tuttu

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Giriş: 15.12.2020 11:10
Güncelleme:15.12.2020 11:22
Ukrayna genelinde etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle savaş uçağı buz tuttu. Üzerinde yaklaşık 3 santimlik buz kalıbı oluşan uçak kullanılamadı. İşte o görüntüler...

Ukrayna genelinde devam eden kötü hava koşulları tüm ülkeyi etkisi altına aldı.

Aşırı soğuklar nedeniyle ülkede farklı görüntüler ortaya çıkıyor.

Ukrayna hava kuvvetleri, sosyal medya hesaplarından MİG 29 tipindeki savaş uçağının fotoğrafını paylaştı.



Savaş uçağının üzerindeki buz tabakası nedeniyle kullanılamadığını açıkladı.

Fotoğraflara dikkatli bakıldığında savaş uçağının üzerindeki yaklaşık 3 cm'lik buz kalıbı rahatlıkla görülebiliyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle başkent Kiev'de sadece 1 günde 140'tan fazla trafik kazası yaşandı.

Ukrayna acil durumlar servisi kötü hava şartları nedeniyle Ukrayna genelinde 3 bölgede toplam 173 yerleşim biriminin elektriksiz kaldığını bildirdi.

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Savaş uçağı buz tuttu
Savaş uçağı buz tuttu
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