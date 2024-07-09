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Savaş mağduru çocuklar huzurevinde! Emine Erdoğan’ın misafir ettiği çocuklar Eskişehir’de

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 09.07.2024 16:31
Ukrayna'daki savaş nedeniyle 2 yıl önce Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin kucak açtığı Kırım Tatarı çocuklar huzur evi sakinleri ve devlet korumasındaki çocuklar için düzenlenen bir programda buluştu. Çocukların keyifli anları böyle görüntülendi.
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