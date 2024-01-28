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Savaş Atları Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor

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Giriş: 28.01.2024 11:27
Sivas'taki Savaş Atları Müzesi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. A Haber muhabiri Murat Onur, atlar ve süvarilerin kullandığı kıyafetlerin sergilendiği müzeden detayları aktardı.
Savaş Atları Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor
Savaş Atları Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor
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