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Satmaya çalıştığı araç kusurlu çıktı! Dayak yememek için camdan atladı

Satmaya çalıştığı araç kusurlu çıktı! Dayak yememek için camdan atladı

DHA
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Giriş: 23.07.2024 13:11
Güncelleme:23.07.2024 13:11
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişinin "orijinal" diyerek satmaya çalıştığı araç kusurlu çıkınca, şehir dışından gelen alıcılar masraflarının ödenmesini istedi. Yaşanan tartışmada dayak yiyeceğini düşünen satıcı yerden 6 metre yükseklikteki camdan atlayarak kaçmak istedi. Satıcı yaralanırken, o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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