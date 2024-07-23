23 Temmuz 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Satmaya çalıştığı araç kusurlu çıktı! Dayak yememek için camdan atladı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişinin "orijinal" diyerek satmaya çalıştığı araç kusurlu çıkınca, şehir dışından gelen alıcılar masraflarının ödenmesini istedi. Yaşanan tartışmada dayak yiyeceğini düşünen satıcı yerden 6 metre yükseklikteki camdan atlayarak kaçmak istedi. Satıcı yaralanırken, o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.