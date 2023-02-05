Satırlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir taksi durağında çıkan tartışmada bir kişi yaralanırken, taksi durağında da maddi hasar meydana geldi. Olay, gece saatlerinde, ilçenin Orhanlar Mahallesi’nde bulunan Çınar Taksi Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre; aracını taksi durağının park alanına bırakan bir kişiyi duraktaki bir çalışanın uyarması üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, şahıs araç içinden silahını almak istedi. Bu sırada arkadaşının engellemesi üzerine araçta bulunan satırı alan şahıs, kendisini uyaran kişiye satırla saldırdı. Bir aracın ön camını ve durağın camlarını da kıran şahıs, daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kavgada yaralanan kişiye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise şahsı bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler, bu sabah yaptıkları çalışma neticesinde şahsı gözaltına alarak karakola götürdü.