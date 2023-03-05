Şatırhöyük Köyü artık yok

Gaziantep- Nurdağı’ndaki Şatırhöyük Köyü'ne gidelim şimdi. Muhteşem doğasıyla herkesi kendine hayran bırakan bir köydü burası. Ama depremde, o köy de, yerle bir oldu. Ve ne yazık ki haritadan silindi. Arkadaşlarımız Özlem Aktay ve Mehmet Şahin, o köye gitti. Geride kalan hüzün yüklü öyküleri dinledi.