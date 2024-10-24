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Satır ve demir sopaların da kullanıldığı silahlı kavga kamerada; 3 yaralı

Satır ve demir sopaların da kullanıldığı silahlı kavga kamerada; 3 yaralı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 14:59
Kutahya'da park meselesi yüzünden çıkan, satır ve demir sopaların da kullanıldığı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.
Satır ve demir sopaların da kullanıldığı silahlı kavga kamerada
Satır ve demir sopaların da kullanıldığı silahlı kavga kamerada
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