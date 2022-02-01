01 Şubat 2022, Salı
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Satın aldığı klasik otomobili bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı
İzmir'de Tire ilçesinde, sahibinin yaşamını yitirmesi nedeniyle yakınları tarafından satışa çıkartılan 1979 model Murat 131 marka otomobili satın alan Hasan Karadişoğlu; aracı bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı.