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Satın aldığı klasik otomobili bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2022 14:52
İzmir'de Tire ilçesinde, sahibinin yaşamını yitirmesi nedeniyle yakınları tarafından satışa çıkartılan 1979 model Murat 131 marka otomobili satın alan Hasan Karadişoğlu; aracı bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı.
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