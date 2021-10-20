Satılık ve kiralık ev ilanlarının süresi azaldı

Son dönemlerde internet sitelerinde kiralık ev bulmak zorlandı. Türkiye genelinde ev ilanlarının aktif halde kalma süresi 4 gün azaldı. Yani; satış ve kiralama hızlandı. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. Son dönemlerde internet sitelerinde kiralık ev bulmak zorlandı. Emlak danışmanı Paşa Eskici, “Sorunun cevabı çok basit talep var arz yok. Müşteriler ev arıyorlar ama bulamıyorlar. İlana giriyoruz nanın 1 saat sonra ilk gelen daireyi alıyor.” ifadelerini kullandı.

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