08 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Satanizm iddiası tekrar gündemde! 4 patisi kesilmiş kedi bulundu

Satanizm iddiası tekrar gündemde! 4 patisi kesilmiş kedi bulundu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.01.2021 20:01
Çorum'da 4 patisi kesilmiş kedi bulundu. Patileri kesilmiş kedilerin bulunması üzerine bir kez daha satanizm iddiası gündeme geldi. 21 Aralık öncesinde Muğla Marmaris'te çok sayıda kedi kaybolmuştu. Kedilerin kaybolması üzerine ilçe sakinleri bu kedilerin satanistler tarafından büyü yapmak için kaçırıldığını belirtmişti.
Şanlıurfa Siverek'te feci kaza! Yaralılar var
Şanlıurfa Siverek'te feci kaza! Yaralılar var
Markete girip öyle bir şey yaptı ki...
Markete girip öyle bir şey yaptı ki...
Satanizm iddiasını tekrar gündeme getiren fotoğraf
Satanizm iddiasını tekrar gündeme getiren fotoğraf
O barajın doluluk oranı yüzde 5'e düştü
O barajın doluluk oranı yüzde 5'e düştü
Eskimo usulüyle kilolarca balığı bakın nasıl avladılar!
Eskimo usulüyle kilolarca balığı bakın nasıl avladılar!
Hurdacıların demir savaşı
Hurdacıların demir savaşı
Timsah ve aslanların kapışması sosyal medyayı salladı
Timsah ve aslanların kapışması sosyal medyayı salladı
Yüzlerce kişi tahliye edildi
Yüzlerce kişi tahliye edildi
Yerli aşı için ithal edilen malzemeler çalındı!
Yerli aşı için ithal edilen malzemeler çalındı!
Sokağı temizlerken bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
Sokağı temizlerken bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
Dünyanın en iyi 10 keşfi arasında yer alıyor!
Dünyanın en iyi 10 keşfi arasında yer alıyor!
Emlakçılıkta QR kodu sistemi
Emlakçılıkta QR kodu sistemi
Daha Fazla Video Göster