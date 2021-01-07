Satanizm iddiası tekrar gündemde! 4 patisi kesilmiş kedi bulundu

Çorum'da 4 patisi kesilmiş kedi bulundu. Patileri kesilmiş kedilerin bulunması üzerine bir kez daha satanizm iddiası gündeme geldi. 21 Aralık öncesinde Muğla Marmaris'te çok sayıda kedi kaybolmuştu. Kedilerin kaybolması üzerine ilçe sakinleri bu kedilerin satanistler tarafından büyü yapmak için kaçırıldığını belirtmişti.