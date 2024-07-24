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Şaşkına çeviren sporcu beslenmesi! Kaslarının gelişmesi için köpek maması yedi!

Şaşkına çeviren sporcu beslenmesi! Kaslarının gelişmesi için köpek maması yedi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 01:46
Protein tozu ya da takviye gıda kullanımı özellikle düzenli spor yapanlar arasında arttı. Kasları gelişsin diye farklı yöntemlere başvuranlar da var. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde spor yapan bir gencin köpek maması yediği görüldü. Hayrete düşüren görüntüye bakın uzmanlar ne diyor.
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Kaslarının gelişmesi için köpek maması yedi!
Kaslarının gelişmesi için köpek maması yedi!
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