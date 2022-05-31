31 Mayıs 2022, Salı
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Şaşkına çeviren olay! Önce kaçmaya çalıştı... Başaramayınca kanguruyla yumruk yumruğa dövüştü 👊🆚🦘
Avustralya'da bir kişi kangurunun saldırısına uğradı. Önce kaçmaya çalıştı ancak başaramayınca çareyi yumruk yumruğa dövüşmekte buldu. Kanguru saldırısından yumruk yumruğa mücadele ederek kurtuldu.