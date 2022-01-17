Şaşkına çeviren olay! İstanbul’un ortasında 3 bin dolarlık sevgili soygunu: O anlar kamerada

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde sevgili olan 2 genç, sahibinin işyerinin önüne bıraktığı 3 bin dolar değerindeki “Badem” adlı Shiwawa türü köpeği seviyor gibi yaparak çaldı. Tuhaf olay saniye saniye kaydedilirken, sahibinin şikayeti üzerine hırsız çift, Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Badem ise sahibine verildi.

Şaşkına çeviren olay! İstanbul'un Kağıthane ilçesi Ortabayır Mahallesi'nde yaşanan tuhaf olayda, yatak almak için cadde üzerindeki bir işyerinin önüne gelen Nevzat K., hemen hemen yedi senedir sahibi olduğu 3 bin dolarlık "Badem" adlı Shiwawa cinsi köpeğini dükkanın önüne bıraktı. Bir müddet sonra kapalı kasa bir minibüsten inen genç çift, yürüyerek işyerinin önüne geldi. Buradaki sevimli köpeği gören genç kız, köpeği kucağına alıp sevmeye başladı. Ardından da genç kız çevresini kontrol ettikten sonra sevgilisi de köpeği severek götürerek geldikleri araca bindi.



SEVİYOR GİBİ ÇÖZÜKÜP ALIP GÖTÜRDÜLER

İlginç hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın köpeği kucağına aldığı, genç kızın ise bir süre köpeği sevdiği görülüyor. Genç adam köpekle birlikte yürüdüğünün yansıdığı görüntülerde, diğer şüphelinin ise sık sık arkasını dönerek işyerine baktığı, sonrasında da diğer şüphelinin yanına gittiği, ikilinin birlikte uzaklaştığı görüldü.



EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından işyerinden çıkan Nevzat K. köpeğine seslenerek aramasına rağmen bulamadı. Bunun üzerine işyerinin güvenlik kamera görüntülerine bakan K., köpeğinin iki genç tarafından çalındığını gördü. Bunun üzerine Nevzat K., köpeğinin çalındığını düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görüntülerden yola çıkarak önce gençlerin bindiği minibüsün plakasını tespit etti.



ÇİFT SERBEST BIRAKILDI BADEM SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Plakayı sorgulayan Kağıthane polisi, şahısların Yahya Kemal Mahallesi'nde bir sokaktaki binada yaşadıklarını belirledi. Bunun üzerine eve giden ekipler, Furkan Ü. ile sevgilisi Sena Gözde K.'yı yakaladı. Çaldıkları köpeğe de el koyan polis ekipleri, sevgili çifti gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadeleri alınarak "hayvan hırsızlığı" suçundan adli işlemleri yapılan çift, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Köpek ise sahibi Nevzat K.'ya teslim edildi.