Şaşkına çeviren olay! Gören telefona sarıldı… O anları kaydederken gülme krizine girdiler

Şehrin göbeğinde görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamayan vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kayda alırken kahkahalara boğuldu. Hemen ekiplere haber verdiler. İşte şoke eden anlar…

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