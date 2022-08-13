13 Ağustos 2022, Cumartesi
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Şaşkına çeviren olay! Gören telefona sarıldı… O anları kaydederken gülme krizine girdiler
Şehrin göbeğinde görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamayan vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kayda alırken kahkahalara boğuldu. Hemen ekiplere haber verdiler. İşte şoke eden anlar…