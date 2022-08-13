13 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şaşkına çeviren olay! Gören telefona sarıldı… O anları kaydederken gülme krizine girdiler

Şaşkına çeviren olay! Gören telefona sarıldı… O anları kaydederken gülme krizine girdiler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.08.2022 15:27
Şehrin göbeğinde görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamayan vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kayda alırken kahkahalara boğuldu. Hemen ekiplere haber verdiler. İşte şoke eden anlar…
Güneşlenirken göğsüne şemsiye saplanan kadın öldü GÜNEŞLENİRKEN GÖĞSÜNE ŞEMSİYE SAPLANAN KADIN ÖLDÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şaşkına çeviren olay! Gören telefona sarıldı
Şaşkına çeviren olay! Gören telefona sarıldı
Antalya’da rehine krizinde yeni detaylar...
Antalya'da rehine krizinde yeni detaylar...
Asker eğlencesinde akılalmaz olay!
Asker eğlencesinde akılalmaz olay!
Kafede meydan savaşı gibi kavga
Kafede meydan savaşı gibi kavga
Koca şiddetinden kaçarken terminalinde öldürüldü
Koca şiddetinden kaçarken terminalinde öldürüldü
Otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada
Otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada
En işlek entegrasyon noktasında asansör krizi
En işlek entegrasyon noktasında asansör krizi
Bebeğini boğup evin bahçesine gömmüş
Bebeğini boğup evin bahçesine gömmüş
Çöpe atacaktı! İçinden altın fışkırdı
Çöpe atacaktı! İçinden altın fışkırdı
Kadıköy’deki kadın cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Kadıköy’deki kadın cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Bir garip hırsızlık! Görünce önce öptü, sonra…
Bir garip hırsızlık! Görünce önce öptü, sonra…
İkinci el araçta düşüş sürecek mi?
İkinci el araçta düşüş sürecek mi?
Daha Fazla Video Göster