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Şaşkın geyik dükkana girdi! Şekerleme alıp kaçtı

İHA
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Giriş: 28.08.2023 17:41
ABD’nin Washington eyaletinde bir geyiğin şekerci dükkanına girip şeker alıp çıktığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri gülümsetti.
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