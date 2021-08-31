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SAS Holding'in saat zinciri vurgununda önemli gelişme! Yeni bağlantılar ortaya çıktı

DHA
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Giriş: 31.08.2021 10:54
Türkiye'nin konuştuğu saadet zinciri yöntemiyle 13 bin 105 kişiden topladıkları parayla büyük bir skandala imza atan SAS Holding'le ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İddiaya göre, şirketin sahibi Süleyman Aydın'ın intihar ettiği binadan 17 koli içinde 58.5 milyon lira para çıkarıldı. Paralar Süleyman Aydın'ın, cinayete kurban giden eski eşi Sibel Koçan'ın kardeşi Sema Koçan'ın evinde bulundu. Şirketin çok sayıda lüks otomobili ise hala kayıp.
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