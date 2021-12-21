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SAS Holding cinayetinde kan donduran ayrıntılar!

DHA
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Giriş: 21.12.2021 14:09
İstanbul'da SAS Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan'ın cinayete kurban gitmesi hakkında yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Cinayetin 2 kişi tarafından planlandığı ortaya çıktı. Planlayıcılardan birinin holdingin yatırımcısı diğerinin ise fırıncı olduğu ortaya çıktı. İşte SAS Holding olayında son dakika yeni detaylar….
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