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27.09.2019
Şarkıcı Yusuf Güney Tarkan'a Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle yanıt verdi |Video
Şarkıcı Yusuf Güney, Harbiye konserine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i davet eden Tarkan'a dikkat çeken bir göndermede bulundu. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Yusuf Güney, Tarkan'ın başkanlara sarf ettiği cümleleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz" dediği sözlerle birleştirerek paylaştı. Yusuf Güney, videoyu İnce bir mesajdır, anlayana notu ile yayınladı.
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