Şarkıcı Seçil'in öldürdüğü eski sevgilisinin ağabeyi pusu kurup canice öldürdüler

İstanbul'da eski sevgilisi şarkıcı ve model Seçil Çiftçi (25) tarafından öldürülerek ormana atıldığı ortaya çıkan Semih Sevim'in (40) Tokat'ta yaşayan ağabeyi Ufuk Sevim (44), Kardeşime kumpas kurdular, pusu kurarak kardeşimi canice öldürdüler. Katil zanlısı Seçil Çiftçi'nin kardeşimi tek başına öldürmesi imkansız. Suçluların en ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz dedi.