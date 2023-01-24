24 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şarkıcı Seçil'in öldürdüğü eski sevgilisinin ağabeyi pusu kurup canice öldürdüler

Şarkıcı Seçil'in öldürdüğü eski sevgilisinin ağabeyi pusu kurup canice öldürdüler

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2023 16:52
İstanbul'da eski sevgilisi şarkıcı ve model Seçil Çiftçi (25) tarafından öldürülerek ormana atıldığı ortaya çıkan Semih Sevim'in (40) Tokat'ta yaşayan ağabeyi Ufuk Sevim (44), Kardeşime kumpas kurdular, pusu kurarak kardeşimi canice öldürdüler. Katil zanlısı Seçil Çiftçi'nin kardeşimi tek başına öldürmesi imkansız. Suçluların en ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz dedi.
Şarkıcı Seçil’in öldürdüğü Semih’in abisi konuştu
Şarkıcı Seçil'in öldürdüğü Semih'in abisi konuştu
Cem Muhammet, son hali ile sevindirdi
Cem Muhammet, son hali ile sevindirdi
Gaffar Okkan’ın şehit edilişinin 22. yılı
Gaffar Okkan’ın şehit edilişinin 22. yılı
Bursa’da feci kaza! 2 kişi yaralandı
Bursa'da feci kaza! 2 kişi yaralandı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Yağ aldırma ameliyatı kabusa döndü!
Yağ aldırma ameliyatı kabusa döndü!
İstanbul’da haraç dehşeti!
İstanbul'da haraç dehşeti!
Elazığ depreminin 3. yıl dönümü
Elazığ depreminin 3. yıl dönümü
Dünya onu konuşuyor
Dünya onu konuşuyor
Fındık tehlikede mi?
Fındık tehlikede mi?
Sıcak hava onları da etkiledi!
Sıcak hava onları da etkiledi!
Öğretmenim diye aracına aldığı küçük kıza...
"Öğretmenim" diye aracına aldığı küçük kıza...
Daha Fazla Video Göster