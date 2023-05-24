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Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin telefonundan çıkan şok mesajlar: Boğduğum kilotlu çorapla cesedi bağladım

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Giriş: 24.05.2023 15:46
İstanbul Şişli'de, eski erkek arkadaşı Semih Sevim'i öldüren ve cesedi babasıyla birlikte Sancaktepe'de ormanlık alana atan şarkıcı Seçil Çiftçi hakkında hazırlanan iddianamede şok detaylar ortaya çıktı.
Boğduğum kilotlu çorapla cesedi bağladım
"Boğduğum kilotlu çorapla cesedi bağladım"
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