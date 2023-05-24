24 Mayıs 2023, Çarşamba
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Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin telefonundan çıkan şok mesajlar: Boğduğum kilotlu çorapla cesedi bağladım
İstanbul Şişli'de, eski erkek arkadaşı Semih Sevim'i öldüren ve cesedi babasıyla birlikte Sancaktepe'de ormanlık alana atan şarkıcı Seçil Çiftçi hakkında hazırlanan iddianamede şok detaylar ortaya çıktı.