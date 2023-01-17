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Şarkıcı Seçil Çiftçi erkek arkadaşını öldürmüştü! Vahşi cinayette yeni detaylar | Ses kaydı ortaya çıktı

DHA
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Giriş: 17.01.2023 10:26
Şarkıcı ve model Seçil Çiftçi, ayrılığı kabullenemeyen eski sevgilisi Semih Sevim’i sandalyenin kırık demir bacağı ile başına defalarca vurarak katlettiğini itiraf etmişti. Sevim’in hayatını kaybetmesi üzerine Çiftçi, babasını arayarak yardım istemiş ve cesedi birlikte ormanlık alana gömmüşlerdi. Öldürülen Sevim’in telefonla en son görüştüğü kişinin Seçil Çiftçi olduğu ortaya çıktı. İşte dehşete düşüren cinayette yeni detaylar...
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