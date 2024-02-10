10 Şubat 2024, Cumartesi
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Sarıyer'de yeni doğmuş bebeğini çöpe bırakan kadın yakalandı
İstanbul Sarıyer'de 25 Ocak'ta çöpte bulunan yeni bebekle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bebeği bırakan kişinin Karolin Y. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.