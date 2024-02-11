11 Şubat 2024, Pazar
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Sarıyer'de yeni doğmuş bebeğini çöpe bırakan kadın tutuklandı
Sarıyer'de 25 Ocak'ta çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bebek bulunmuş, polis ekipleri yaptıkları incelemelerde bebeği çöp poşetlerinin arasına bırakan kişinin Karolin Y. olduğunu tespit etmişti. Gözaltına alınan Karolin Y., bugün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.