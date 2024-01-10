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Sarıyer'de yangın paniğe neden oldu! Bir gecekonduda sobanın bacasında biriken zift nedeniyle yangın çıktı

İHA
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Giriş: 10.01.2024 20:14
İstanbul Sarıyer'de bulunan bir gecekonduda sobanın bacasında biriken zift nedeniyle çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
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