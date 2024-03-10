10 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sarıyer’de taksi ile çarpışan motosiklet alev alev yandı: 2 yaralı

Sarıyer’de taksi ile çarpışan motosiklet alev alev yandı: 2 yaralı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.03.2024 01:32
Sarıyer’de taksi ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası alev alan motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Taksi ile çarpışan motosiklet alev alev yandı!
Taksi ile çarpışan motosiklet alev alev yandı!
Pakistan’da ’Çuf Çuf Hoca’yı ziyaret eden Türk YouTuber virüs kaptı!
Pakistan’da 'Çuf Çuf Hoca'yı ziyaret eden Türk YouTuber virüs kaptı!
Telefonlar nasıl yenileniyor?
Telefonlar nasıl yenileniyor?
İstanbul’da öldürüp, Kırklareli’deki tarlasına gömdü!
İstanbul'da öldürüp, Kırklareli'deki tarlasına gömdü!
Uçan çatı 3 evde ve 1 araçta hasara neden oldu
Uçan çatı 3 evde ve 1 araçta hasara neden oldu
Terk edilmiş köyde tek yaşıyor
Terk edilmiş köyde tek yaşıyor
Eyüpsultan ev Tuzla’daki değişim ve dönüşümler
Eyüpsultan ev Tuzla'daki değişim ve dönüşümler
Ataşehir’de dörtyol kavşağında yaşanan kazalar kamerada
Ataşehir'de dörtyol kavşağında yaşanan kazalar kamerada
Şırnak’ta düğünleri aratmayan köprü açılışı!
Şırnak’ta düğünleri aratmayan köprü açılışı!
ATM’lerden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
ATM’lerden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
Küçükçekmece’de silahlı kuyumcu soygunu kamerada
Küçükçekmece’de silahlı kuyumcu soygunu kamerada
Büyükçekmece’de otomobil fırına daldı: 1 yaralı
Büyükçekmece'de otomobil fırına daldı: 1 yaralı
Daha Fazla Video Göster