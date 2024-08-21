Sarıyer’de sosyal medyada paylaştığı fotoğraf yüzünden öldürüldü

Sarıyer'de, Emir Koçhan(16) 'Ayazağa kedileri geliyorum' şeklinde cümlenin yer aldığı duvarın önünde arkadaşları ile çektikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. İddiaya göre, bu fotoğrafı gördükten sonra sosyal medyada tartışan kişiler, Emir Koçhan'ı darbederek öldürdü. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.