22 Haziran 2021, Salı
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Sarıyer’de sokak köpeği dehşeti! Saldırıya uğrayan kadının durumu nasıl?
İstanbul Sarıyer'de sabah işe gitmek için evden çıkan 25 yaşındaki Hatice Ağır'a sokak köpekleri saldırdı. Birçok yerinden yaralanan ve ölümden dönen genç kadını çevredekiler son anda kurtardı. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek olayın yaşandığı mahallede son durumu anlattı.