22 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sarıyer’de sokak köpeği dehşeti! Saldırıya uğrayan kadının durumu nasıl?

Sarıyer’de sokak köpeği dehşeti! Saldırıya uğrayan kadının durumu nasıl?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2021 11:09
İstanbul Sarıyer'de sabah işe gitmek için evden çıkan 25 yaşındaki Hatice Ağır'a sokak köpekleri saldırdı. Birçok yerinden yaralanan ve ölümden dönen genç kadını çevredekiler son anda kurtardı. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek olayın yaşandığı mahallede son durumu anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karasu Nehri'nde korkutan balık ölümleri
Karasu Nehri'nde korkutan balık ölümleri
İşte o cihaz! Beladan kurtulacağız
İşte o cihaz! Beladan kurtulacağız
5,3'lük depremin korkutan sinyal sesi
5,3'lük depremin korkutan sinyal sesi
Taksim'in yeni silüeti! AKM inşaatında sona doğru
Taksim'in yeni silüeti! AKM inşaatında sona doğru
Sokak köpeği dehşeti!
Sokak köpeği dehşeti!
Yaşı 72 lakabı demir adam
Yaşı 72 lakabı "demir adam"
38 adrese şok baskın!
38 adrese şok baskın!
Feci ölüm! Ekskavatör işçiyi parçaladı
Feci ölüm! Ekskavatör işçiyi parçaladı
Meteoroloji İstanbul ve birçok il için saat verip uyardı
Meteoroloji İstanbul ve birçok il için saat verip uyardı
İntihara kalkışan kişiyi bekçi kurtardı!
İntihara kalkışan kişiyi bekçi kurtardı!
Muğla sallandı! AFAD duyurdu
Muğla sallandı! AFAD duyurdu
Feci ölüm! Ekskavatör işçiyi parçaladı
Feci ölüm! Ekskavatör işçiyi parçaladı
Daha Fazla Video Göster