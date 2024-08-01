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Sarıyer'de ruhsat kavgasında polisin silah doğrulttuğu şahsa halası siper oldu: O anlar kamerada

Sarıyer'de ruhsat kavgasında polisin silah doğrulttuğu şahsa halası siper oldu: O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 01.08.2024 16:05
Sarıyer'de bir oto yıkamanın işletmecisi ve ruhsat sahibi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin yaralandığı olay anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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