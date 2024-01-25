25 Ocak 2024, Perşembe
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Sarıyer'de polisle çatıştılar! Kan donduran olayın perde arkası belli oldu! Müzikholde başlayan olay kanla bitti
Sarıyer’de bir müzikholde taşkınlık çıkarttığı için dışarıya atılan grubun, motosikletle düzenlediği silahlı saldırının en net görüntüleri ortaya çıktı. Taksicinin hayatını kaybettiği ve 2’si polis 5 kişinin yaralandığı olayı, “Mami” lakaplı şahıs ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği öğrenildi. Görüntülerde polislerin, taksicinin ve iki vatandaşın vurularak yere düştükleri, bir polisin ise ateş açtığı net şekilde görülüyor.