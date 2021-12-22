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Sarıyer’de özel bir lisede hastanelik eden dayak

DHA
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Giriş: 22.12.2021 15:29
Olay, Sarıyer'deki özel okulda meydana geldi. İddialara göre, 11'inci sınıf öğrencisi Demir D., teneffüste 12'nci sınıfta okuyan bir grup öğrenci tarafından darbedildi. Çevrede bulunan diğer öğrenciler müdahale ederek ayırırken, 17 yaşındaki Demir D. aldığı darbelerden dolayı hastanelik oldu.
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Okulda hastanelik eden dayak
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