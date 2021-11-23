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Sarıyer'de ormanda at parçaları bulundu! Lokanta ve kasaplara inceleme

DHA
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Giriş: 23.11.2021 12:16
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yolun hemen kenarında bulunan ormanlık alanda atlara ait kesilmiş parçalar bulundu. Emniyet güçleri, kesilen at etlerinin bölgedeki lokanta veya kasaplara satıldığından kuşkulanarak operasyon başlattı.. Olay, 21 Kasım Pazar akşamı Zekeriyaköy'de yaşandı. Oturduğu sitenin hemen yanında bulunan ormanda kızlarıyla birlikte köpeğini dolaştıran Orhan Taştekil, içe doğru giden tekerlek izlerini gördü. Araçla girilemeyen bölgedeki izleri takip eden Taştekil, kan donduran manzara ile karşılaştı..

ETLERİ ALINIP DİĞER ORGANLARI BIRAKILMIŞ

Ormanda kesilmiş at kafası ve parçaları bulan Taştekil, at etlerinin de alınarak götürülmüş olduğunu gördü. Ardından Taştekin, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ormana gelen polis ekipleri inceleme yaptı. İnceleme sonucunda 2 atın kesildiği ve etlerinin getirilen naylon poşetlere konularak götürüldüğü, diğer organlarının orman içinde bırakıldığı anlaşıldı.

KÜVET VE TORBALAR BULUNDU

Ayrıca olay yerinde, etlerin ayrılmasında kullanıldığı düşünülen bir küvet ile etleri taşımak için getirilen naylon torbalar da bulundu.
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