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Sarıyer’de mazgallar tıkandı yolları su bastı

A Haber
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Giriş: 10.07.2022 15:24
Sarıyer'de sahil yolunu su bastı, ara sokaklardan gelen yağmur suyu, sahil yolunda mazgalların tıkanmasıyla yolda birikti. Sahil yolundaki araçlar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. İlçede son durum ne? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ayrıntıları aktardı.
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