10 Temmuz 2022, Pazar
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Sarıyer’de mazgallar tıkandı yolları su bastı
Sarıyer'de sahil yolunu su bastı, ara sokaklardan gelen yağmur suyu, sahil yolunda mazgalların tıkanmasıyla yolda birikti. Sahil yolundaki araçlar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. İlçede son durum ne? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ayrıntıları aktardı.