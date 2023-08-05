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Sarıyer'de korkutan olay! İnşaat kazısında yol çöktü

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Giriş: 05.08.2023 13:18
Sarıyer'de bir binanın inşaatı için temel kazısının yapıldığı sırada yol çöktü. Çevrede bulunan binalardan bazıları tedbiren tahliye edildi. İnceleme sürerken çökme anı ise kameraya yansıdı.
Sarıyer’de inşaat kazısında yol çöktü
Sarıyer'de inşaat kazısında yol çöktü
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