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Sarıyer'de korkunç olay! Köpeğin boğazına ip bağlayıp...

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Giriş: 07.05.2021 16:36
Güncelleme:07.05.2021 16:41
Sarıyer'de diğer köpekler tarafından boğulduğunu iddia ettiği köpeğini iple boğazından bağlayıp çöpe kadar sürükleyen 77 yaşındaki Mehmet S., jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Mehmet S. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sarıyer Zekeriyaköy 3. Cadde üzerinde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, yaşlı bir adam sokak köpeğini iple boğazından bağlayarak 34 VL 4701 plakaları cipiyle cadde üzerindeki çöpe kadar sürüklemişti. Adam ardından köpeği çöpün yanına bırakmış ve yaptıkları cep telefonu kamerasına yansımıştı. O anları görüntüleyen vatandaşa ise tepki gösteren 77 yaşındaki Mehmet S. Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalanmıştı.

JANDARMANIN YAKALADIĞI ADAM SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınarak Zekeriyaköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Mehmet S'nin burada ifadesi alınmış ve bugün adliyeye sevk edilmişti. İfadesinde iple boğazından bağladığı köpeğin bahçesinde diğer köpekler tarafından boğulduğunu iddia eden adamın, köpeğin ölmesinin ardından iple boğazından cipine bağlayarak çöpe kadar sürüklediğini söylediği öğrenilen Mehmet S.'nin adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

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