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Sarıyer’de korkunç cinayet! Tartışma silahlı kavgaya döndü

DHA
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Giriş: 02.02.2023 09:09
Zekeriyaköy'de otomobil alım ve satımı yapılan bir iş yerinde iddiaya göre aralarında anlaşmazlık yaşayan 3 kişi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada şahıslardan birinin silahını çekip ateş açması sonucu 1 kişi başından vurularak hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır şekilde yaralandı.
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