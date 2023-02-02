Sarıyer’de korkunç cinayet! Tartışma silahlı kavgaya döndü

Zekeriyaköy'de otomobil alım ve satımı yapılan bir iş yerinde iddiaya göre aralarında anlaşmazlık yaşayan 3 kişi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada şahıslardan birinin silahını çekip ateş açması sonucu 1 kişi başından vurularak hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır şekilde yaralandı.