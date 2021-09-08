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Sarıyer'de köpekler kovalarken düşen çocuğun kolu kırıldı

DHA
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Giriş: 08.09.2021 12:21
Güncelleme:08.09.2021 12:50
Sarıyer'de, sabah namazı için camiye giderken sokak köpeklerinin kovaladığı iki çocuktan biri yokuş aşağı koşarken düşerek yuvarlandı. 14 yaşındaki çocuğun kolunun kırıldığı dehşet anları sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, 1 Eylül günü saat 05.30 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki Arda Suna bir arkadaşı ile sabah namazına camiye gitmek için evden çıktı. İki çocuk, sokakta yürüdükleri sırada kendilerine doğru koşan sokak köpeklerini görünce panikle koşmaya başladı. Yokuş aşağı koşarken terliği takılan Arda Suna yere düşerek yuvarlandı. Kalkıp yürüyerek eve giden Arda Suna annesi tarafından hastaneye götürüldü. Çocuğun kırık olduğu tespit edilen kolu alçıya alındı.
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