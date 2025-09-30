30 Eylül 2025, Salı

Sarıyer’de kontrolden çıkarak evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Giriş: 30.09.2025 16:10
Çamlıtepe Mahallesi Çamlıtepe Cami Sokak'ta yokuş aşağı ilerlerken kaymaya başlayan otomobil, kontrolden çıkarak evin bahçesine düştü.
