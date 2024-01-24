24 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sarıyer'de kırmızı alarm! Polisle çatışmaya girdiler

Sarıyer'de kırmızı alarm! Polisle çatışmaya girdiler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2024 06:35
Sarıyer’de saat 04.45 sıralarında müzikholde çıkan silahlı kavgaya polis ekiplerinin müdahalesi sonrası, polislerle zanlılar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 2’si polis 5 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Sarıyer’de kırmızı alarm! Polisle çatışmaya girdiler
Sarıyer'de kırmızı alarm! Polisle çatışmaya girdiler
Kahramanmaraş’ta gece yarısı deprem!
Kahramanmaraş’ta gece yarısı deprem!
Güngören’de 4 katlı metruk binada yangın!
Güngören'de 4 katlı metruk binada yangın!
Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor!
Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor!
İstanbul’da trafiği yoğunluk rekoru kırıyor!
İstanbul'da trafiği yoğunluk rekoru kırıyor!
Sahilde ceset devriyesi!
Sahilde "ceset" devriyesi!
A Haber görüntüledi! İşte PKK’ya mezar olan tüneller
A Haber görüntüledi! İşte PKK’ya mezar olan tüneller
Alkollü nakliyatçılar polisi çileden çıkardı
Alkollü nakliyatçılar polisi çileden çıkardı
Elektrik arıza ekibinin zorlu kış mesaisi!
Elektrik arıza ekibinin zorlu kış mesaisi!
Kan şekeri normal sınırda tutulmalı
Kan şekeri normal sınırda tutulmalı
İzmir’deki silahlı düelloda kamerada
İzmir'deki silahlı düelloda kamerada
Metan gazı mı yoksa doğalgaz mı?
Metan gazı mı yoksa doğalgaz mı?
Daha Fazla Video Göster