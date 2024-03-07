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Sarıyer’de kaputtaki silahla saldırı kamerada!

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Giriş: 07.03.2024 13:21
Güncelleme:07.03.2024 13:21
Sarıyer'de otomobilin motor kısmına sakladıkları silahı alan iki şüpheli, yoldan geçen başka bir araca ateş etti. Silahla çevreye de rastgele ateş eden şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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