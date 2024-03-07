07 Mart 2024, Perşembe
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Sarıyer’de kaputtaki silahla saldırı kamerada!
Sarıyer'de otomobilin motor kısmına sakladıkları silahı alan iki şüpheli, yoldan geçen başka bir araca ateş etti. Silahla çevreye de rastgele ateş eden şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.